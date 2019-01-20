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دارة الملك عبدالعزيز تعلن انطلاق النسخة الثانية من الأولمبياد الوطني للتاريخ بالتسجيل الإلكتروني

دارة الملك عبدالعزيز تعلن انطلاق النسخة الثانية من الأولمبياد الوطني للتاريخ بالتسجيل الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=682011
المناطق_الرياض

 أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن بدء  التسجيل الإلكتروني في الأولمبياد الوطني للتاريخ في نسخته الثانية عبر الرابط (historyolympiad.sa)  والذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات على مستوى مدارس التعليم العام  الحكومية والأهلية والمدارس العالمية ومدارس التربية الخاصة في المملكة وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس المشرف على عملية التسجيل، ووسط تنافس  مئات الآلاف من الطلاب المسجلين قياسا بالنسخة السابقة  في هذه المسابقة الرائدة التي تنبثق رؤيتها من تعزيز الانتماء الوطني مرتكزة على رؤية المملكة 2030 .

وأكدت الدارة أن الأولمبياد الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي يستهدف صنع تنافس علمي  بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين ، تقدم محتوى معرفي مهاري يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي ، وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية .

وأشارت الدارة إلى أن الهدف العام للأولمبياد ينبثق من غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني ، والتعرف على تاريخ المملكة العربية السعودية ، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري ، والاطلاع على تاريخ العالم بثقافاته المختلفة ، فضلا عن أهداف تفصيلية تتمثل في تنمية الاعتزاز بالدين ، والولاء للملك ، والانتماء للوطن، والتعمق في تاريخ المملكة الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، والتاريخ البشري والحضاري العالمي .

وفرضت اللجنة المنظمة جملة من الضوابط في مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد لتحقيق الأهداف المحددة لهذا التنافس المعلوماتي ، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، و وأن يلتزم بالمشاركة في جميع مراحل الأولمبياد ، وموافقة ولي الأمر على مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد والحلقة التلفزيونية ، و وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة  للأولمبياد ، وعدم مسؤولية اللجنة المنظمة عن حدوث أي خلل في تشغيل الأجهزة لدخول الطلاب للمسابقة إلكترونياً خلال فترة التصفيات الأولية والتي تنفذ داخل المدارس .

 

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