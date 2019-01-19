تفعيل مشروع اللغة الانجليزية في الثانوية الخامسة والمتوسطة السادسة بالمبرز

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( الاحساء — )

تم بحمدالله وتوفيقه تفعيل مشروع اللغه الانجليزيه مع طالبات الصف الثاني متوسط في الثانوية الخامسة والمتوسطة السادسة بحي الحزم الشمالي بمدينة المبرز التابعة لمحافظة الاحساء والهدف تشجيع الطالبات على استخدام اللغه في الكتابة والتحدث حيث قامت الطالبات باعداد تعريف عن الكاميرا الرقميه وتسمية اجزاءاها ورسومات تعبيريه يدوية عن التصوير واعمال يدويه عن الكاميرات واقدم انواعها

ولقطات تصويريه والتعبير عن الذكريات المرتبطه بالصوروطرق وفنون استخدام الكاميرا و الفلاتر لالتقاط الصور الفنيه والجاذبه وذلك من إعداد الأستاذ صفاء السليم التي بذلت جهود كبيره في هذا العمل من جهتها قدمت القائدة التربوية الاستاذة لطيفه بنت صالح السالم شكرها وتقديرها لهذه الجهود المباركة جعلها الله مافيه وبناتنا الطالبات والرفع من المستوى التحصيلي في مادة الإنجليزي وتمنت التوفيق للجميع