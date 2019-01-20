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شاهد لحظة نشوب حريق هائل بالصناعية الجديدة في سكاكا .. والدفاع المدني يباشر!

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http://almnatiq.net/?p=682013
المناطق_حائل

شب حريقاً هائلاً في أحد المصانع بالصناعية الجديدة بسكاكا بمنطقة الجوف وباشر الدفاع المدني الحريق وتمركزت الفرق الإسعافية بالموقع لحين السيطرة عليه حتى مغادرة كامل الفرق المشاركة، دون وقوع إصابات بحمد الله.

وتفصيلا :تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف في تمام الساعة 17:38 بلاغاً من عمليات الدفاع المدني يفيد وجود حريق متطور بأحد المصانع بمدينة سكاكا.

وتم ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية والتي باشرت الموقع وتمركزت فيه بقيادة ميدانية من مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الإسعافية نزال السليمان، والمدير الطبي ممدوح الرويلي، ومتابعة مستمرة من مدير عام الفرع فيصل الشمري.

 

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