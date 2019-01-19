د. علي ناقور يحتفل بعقد قران إبنته بحضور لفيف من السفراء ورجال الاعمال

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في ليله من ليالي الفرح وعلى شؤاطي مدينه جده الجميله وامواجها ومناخها الباريسي احتفل رجل الاعمال الدكتور على الناقور بعقد قران ابنته على الشاب عبدالعزيز السنيدي في فندق هيلتون جده بحضور الاقارب والاصدقاء ورجال الاعمال ووجهاء منطقه مكة المكرمه

وحضر مراسيم عقد القران معالي الدكتور فهد ال الفهيد و مدير عام وزراة الثقافه والاعلام وليد بافقيه والامين العام لغرفة جده حسن دحلان واللواء الدكتور محمد الجهني وقنصل عام لبنان على قرانوح وقنصل تونس سامي البوسعيد وقنصل مصر حازم رمضان والكاتب الانيق محمد الساعد والمستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني وعدد من الادباء والمثقفين

وادت فرقة للفنون الشعبيه الوانا من الفلكور الحجازي

وهنا الحضور الدكتور على الناقور على عقد قران ابنته داعين الله تعالى ان يديم السعادة للزوجين

وشكر الدكتور على الناقور كل من حضر حفل عقد قران ابنته معربا عن سعادته ومتمنيا لابنته والعريس التوفيق في حياتهم العلمية و العمليه

وهنئ الدكتور بندر الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور الناقور والعريس عبدالعزيز لافتا ان الدكتور الناقور من خيرة رجال الاعمال الذين اتسمو بالحب والنبل والسمو وله اعمال مجتمعيه وانسانيه هي