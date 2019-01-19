الماجديونvsالبريكيون.. صراع جديد يحتدم داخل أروقة النصر والجماهير منقسمة بين الطرفين

المناطق.. إسلام داوود

صراع عنيف وتراشق لفظي حاد اندلع داخل أروقة نادي النصر، الذي يرغب عشاقه في قليل من الاستقرار ليساعد الفريق على مواصلة مشواره في الدوري للخروج بموسم يليق باسم ومكانة النصر.

لكن وعلى ما يبدو فإن بعض الأطراف القريبة أو حتى الموجودة داخل النادي ربما تسعى لإحداث المزيد من البلبلة والانقسامات داخل النصر، لا لشئ إلا للظهور على واجهة الأحداث واحتلال مشهد البطولة في الإعلام، حتى لو كانت تلك البطولة في عمل درامي يؤذي النصر ومشجعيه.

بداية الأزمة كانت من خالد الغامدي، الذي قال في لقاء تلفزيوني، أنه منع من دخول الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الأنصار في كأس الملك، وأخطره محسن الحارثي، مدير الكرة بالفريق الأول، بأن هناك توجيهات تمنعه من الدخول إلى ملعب التدريب، وذلك في أول حصة تدريبية للمدرب الجديد.

وتابع الغامدي: بعدها عدت إلى غرفة اللاعبين، وجاء رجال الأمن وتم إخراجي من الغرفة، وقالوا لي إن لديهم توجيهات من أحمد البريكي، المدير التنفيذي، بإخراجي من النادي، وقاموا بإخراج سيارتي أيضا.

وأضاف الغامدي، أنه اجتمع قبلها بيوم مع أحمد البريكي، وطلب منه الانتقال إلى فريق آخر على سبيل الإعارة.

وتابع: حينها طلبت أن أحصل على فرصة مع المدرب الجديد البرتغالي فيتوريا، وقال لي إن هناك اكتفاء في خانة الظهير الأيمن وأبلغني بأنه لن أدخل إلى تدريب اليوم التالي؛ وأردف: أردت إجراء مخالصة مالية في حالة عدم رغبتهم في خدماتي، وطلب البريكي التنازل عن جزء من مستحقاتي، وتعامله كان استفزازيا ورغب في إهانتي.

من جهته، دخل ماجد عبدالله، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، على خط الأزمة بعد أن اتهم أحمد البريكي، المدير التنفيذي لنادي النصر، بتدمير “قيم ومبادئ” النصر.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم الجمعة: حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين، لكن ما يحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل يوسف خميس وأخيراً خالد الغامدي يؤكد وجود تعامل مسيء لا ينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية.

اللكمات اللفظية بين ماجد عبدالله وموقفة مما قام به أحمد البريكي، جعلت الجماهير الرياضية ولا سيما النصراويون، منقسمون على أنفسهم بين مواقف الطرفين، وتصدر هاشتاق #الماجديون_البريكيون ، قائمة التداول على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وفي أول تعليق من النصر على الأحداث، انتقد عبدالله بن زنان مسؤول المكتب الإعلامي لنادي النصر السعودي، تصريحات خالد الغامدي لاعب الفريق، والتي انتقد فيها إدارة النادي .

وقال بن زنان في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “خالد الغامدي لك كل الاحترام والتقدير، خروجك الفضائي غير مبرر وليس الحل، أخطأت بمحاولتك المشاركة في التمرين دون أن تتفاهم مع الإدارة، الأستاذ البريكي يتحرك بعلم الإدارة التي تتعامل مع الجميع بتقارير فنية، علاقة جماهير النصر بالإدارة لا يمكن أن تتأثر بسبب خروجك غير الموفق”.

التراشق، الذي بلغ مسامع سمو الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، دفعه للدخول على خط الأزمة حرصا على النادي العريق وجماهيره، ولمنع امتداد النيران إلى داخل النادي؛ وقال الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي السابق إن الهدوء والبعد عن التراشق الإعلامي مطلوب حاليًا في النصر، مشددًا على أن ما يحدث في الفترة الحالية لن يفيد الفريق.

وغرد الأمير فيصل قائلا “الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبين لهذا الكيان العالمي الكبير، الإدارة برئاسة أخي الأستاذ سعود السويلم وهم حريصون على مصلحة الكيان مثل حرص محبي هذا الكيان ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم”.

وأضاف: “العالمي منافس قوي على جميع البطولات فالهدوء مطلب والتراشق الإعلامي الحالي لن يفيد النادي، فعلينا كمحبين أن نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم”.

وأردف: “لم أكن أريد أن أكتب في هذا الوقت الحالي؛ إلا أن حبي لهذا الكيان العالمي الكبير وثقتي بإدارة النادي يحتم عليّ أن أشارككم رأيي البسيط.. والله الموفق”.

هذا ويبقى التذكير بأن نادي النصر يعد واحداً من أعرق الأندية ليس في المملكة وحدها وإنما في عموم آسيا، ويبقى استقراره وهدوء الأوضاع داخله ضرورياً، وهاماً ليس لعشاقه فقط وإنما للكرة السعودية والآسيوية بشكل عام.