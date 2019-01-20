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طيران التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء

طيران التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء
http://almnatiq.net/?p=682034
المناطق_وكالات

أفادت أنباء إعلامية يمنية، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن قَصف مواقع لميليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت ذات المصادر أن التحالف استهدف معسكرات تدريب للميليشيا، كما قصفت المقاتلات الدفاعات الجوية التابعة للانقلابيين في منطقة جدر.

كما استهدفت الغارات قاعدة الديلمي العسكرية ومعسكر الصيانة، وقصفت معسكر الحفاء والنهدين في دار الرئاسة، كما شن طيران التحالف غارتان باتجاه منطقة الحصبة.

ودعا التحالف، المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع التي سيقوم باستهدافها، مشيراً إلى أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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