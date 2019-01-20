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أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=682037
المناطق_الرياض

صعق أرسنال ضيفه وجاره تشيلسي في الدوري الإنجليزي عندما تغلب عليه بهدفين ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط بعد مرور 23 جولة من المسابقة.

وتقدم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بهدف لأرسنال في الدقيقة 14 ثم أضاف الفرنسي أيضا لوران كوشيلني الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أرسنال إلى 44 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت أولى ملامح الخطورة في الدقيقة الثالثة بعد أن أرسل ألكسندر لاكازيت تمريرة رائعة أمام المرمى مباشرة إلى بيير إيمريك أوباميانغ ولكن المهاجم الغابوني سدد بغرابة شديدة خارج الشباك.

وكاد سوكراتيس باباستاثوبولوس أن يفتتح التسجيل لأرسنال بعد مضي سبع دقائق من بداية المباراة عبر ضربة رأس قوية لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وانقذ الحارس كيبا مرمى تشيلسي من هدف مؤكد في الدقيقة 12 وتصدى ببراعة يحسد عليها لضربة رأس نفذها لوران كوشيلني من أمام المرمى مباشرة.

وتقدم لاكازيت بهدف رائع لأرسنال في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة نموذجية داخل منطقة الجزاء من هيكتور بيليرين ليهرب بشكل رائع من الرقابة الدفاعية ويسدد بشكل مذهل في الشباك، وتقمص كيبا دور البطولة مجددا وتصدى بشكل رائع لانفراد كامل من أوباميانغ في الدقيقة 17.

وكان بيدرو رودريغيز قريبا جدا من إدراك التعادل لتشيلسي في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة طولية أمام المرمى مباشرة ليسدد من فوق الحارس بيرند لينو لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

وارتفع إيقاع المباراة بمرور الوقت وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الأخر، وضاعت فرصة خطيرة لأرسنال في الدقيقة 36 عبر تسديدة خلفية مزدوجة من أوباميانغ لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

وأضاف لوران كوشيلني الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة متقنة من سوكراتيس باباستاثوبولوس أمام المرمى مباشرة ليقابل الكرة بكتفه الأيمن في الشباك.

ومرت الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسط محاولات من جانب تشيلسي لتقليص الفارق لكن دون أن ينجح الفريق الضيف في تشكيل خطورة تذكر على مرمى بيرند لينو.

وأهدر بيدرو فرصة ثمينة لتشيلسي في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة زاحفة من ويليان داخل منطقة الجزاء لكنه سدد فوق الشباك.

واعتمد أرسنال على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة مستمرة على مرمى تشيلسي. ولم يحدث أي جديد في أخر ربع ساعة لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدفين دون رد.

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