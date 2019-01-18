احدث الأخبار

أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة
منطقة الجوف
 أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القرشي
أبرز المواد
 الماجديونvsالبريكيون.. صراع جديد يحتدم داخل أروقة النصر والجماهير منقسمة بين الطرفين
أبرز المواد
 شاهد لحظة نشوب حريق هائل بالصناعية الجديدة في سكاكا .. والدفاع المدني يباشر!
أبرز المواد
 د. علي ناقور يحتفل بعقد قران إبنته بحضور لفيف من السفراء ورجال الاعمال
مجتمع المناطق
 تفعيل مشروع اللغة الانجليزية في الثانوية الخامسة والمتوسطة السادسة بالمبرز
المنطقة الشرقية
  مستشفى تخصصي متكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز تعلن انطلاق النسخة الثانية من الأولمبياد الوطني للتاريخ بالتسجيل الإلكتروني
أبرز المواد
 العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية في جدة .. التفاصيل صادمة!
أبرز المواد
 جدة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة إثر انقلاب سيارتهم بطريق الساحل
أبرز المواد
 أيتام مركز الدكتور ناصر الرشيد بحائل في رحلة برية ترفيهية لأبنائها .
أبرز المواد
أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة

أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة

منطقة الجوف
أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

أبرز المواد
نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القرشي

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القرشي

أبرز المواد
الماجديونvsالبريكيون.. صراع جديد يحتدم داخل أروقة النصر والجماهير منقسمة بين الطرفين

الماجديونvsالبريكيون.. صراع جديد يحتدم داخل أروقة النصر والجماهير منقسمة بين الطرفين

أبرز المواد

أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة

أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=682040
القريات_ محمد الحسن

وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم مطار القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات ومراكز المنطقة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ومديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية.
بعد ذلك توجه سموه لقيادة حرس الحدود بالمنطقة، وكان في مقدمة مستقبليه قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير ، حيث استعرض سموه حرس الشرف وصافح كبار الضباط بالقيادة، كما استمع سموه من اللواء الفقير لإيجاز عن عمليات أعمال وأنشطة قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف، مؤكداً أن قطاع حرس الحدود حصناً منيعاً لحدود وطننا الغالي في التصدي لضعاف النفوس من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالمياً في ظل دعم حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية.
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود بالمنطقة وبقية مناطق المملكة، مؤكداً سموه أن أعمال حرس الحدود واضحة للبيان وتُشرف الجميع.

روابط ذات صلة

أميرالجوف من الرياض إلى القريات في جوله على المحافظات والالتقاء بالمواطنين

أميرالجوف من الرياض إلى القريات في جوله على المحافظات والالتقاء بالمواطنين
نجاح عملية تثبيت لكسر بالحوض لمواطن بمستشفى القريات

نجاح عملية تثبيت لكسر بالحوض لمواطن بمستشفى القريات
وكالة التطوير والجودة بجامعة الجوف أقامت لقاءً لتهيئة قيادات الجامعة للمراجعة الخارجية

وكالة التطوير والجودة بجامعة الجوف أقامت لقاءً لتهيئة قيادات الجامعة للمراجعة الخارجية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*