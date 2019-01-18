أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة

القريات_ محمد الحسن

وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم مطار القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ومديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك توجه سموه لقيادة حرس الحدود بالمنطقة، وكان في مقدمة مستقبليه قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير ، حيث استعرض سموه حرس الشرف وصافح كبار الضباط بالقيادة، كما استمع سموه من اللواء الفقير لإيجاز عن عمليات أعمال وأنشطة قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف، مؤكداً أن قطاع حرس الحدود حصناً منيعاً لحدود وطننا الغالي في التصدي لضعاف النفوس من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالمياً في ظل دعم حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود بالمنطقة وبقية مناطق المملكة، مؤكداً سموه أن أعمال حرس الحدود واضحة للبيان وتُشرف الجميع.