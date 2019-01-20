“هيئة الترفيه” تعلن عن تنظيم مهرجان المغامرة العالمي وتكشف عن أبرز فعالياته

المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم (السبت) عن عزمها تنظيم مهرجان المغامرة العالمي لأول مرة في المملكة، بمحافظة جدة، وذلك خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 8 مارس.

رئيس هيئة الترفيه

ونشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو ترويجيا للمهرجان، الذي يضم العديد من الفعاليات والألعاب، أبرزها لعبة مغامرة الكرستالة ، ولعبة سعودي مونوبلي، إضافة إلى عروض موسيقية ومطاعم.

مؤتمر صحفي

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أعلن اليوم أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء القادم لتوضيح استراتيجية هيئة الترفية للمرحلة القادمة، داعياً المهتمين بصناعة الترفيه لحضور المؤتمر.