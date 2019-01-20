احدث الأخبار

الكويت تعلن بشكل رسمي عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل
أبرز المواد
 “هيئة الترفيه” تعلن عن تنظيم مهرجان المغامرة العالمي وتكشف عن أبرز فعالياته
أبرز المواد
 أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة
منطقة الجوف
 أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القرشي
أبرز المواد
 الماجديونvsالبريكيون.. صراع جديد يحتدم داخل أروقة النصر والجماهير منقسمة بين الطرفين
أبرز المواد
 شاهد لحظة نشوب حريق هائل بالصناعية الجديدة في سكاكا .. والدفاع المدني يباشر!
أبرز المواد
 د. علي ناقور يحتفل بعقد قران إبنته بحضور لفيف من السفراء ورجال الاعمال
مجتمع المناطق
 تفعيل مشروع اللغة الانجليزية في الثانوية الخامسة والمتوسطة السادسة بالمبرز
المنطقة الشرقية
  مستشفى تخصصي متكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز تعلن انطلاق النسخة الثانية من الأولمبياد الوطني للتاريخ بالتسجيل الإلكتروني
أبرز المواد
 العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية في جدة .. التفاصيل صادمة!
أبرز المواد
الكويت تعلن بشكل رسمي عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الكويت تعلن بشكل رسمي عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل

أبرز المواد
“هيئة الترفيه” تعلن عن تنظيم مهرجان المغامرة العالمي وتكشف عن أبرز فعالياته

“هيئة الترفيه” تعلن عن تنظيم مهرجان المغامرة العالمي وتكشف عن أبرز فعالياته

أبرز المواد
أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة

أمير الجوف يصل القريات في مستهل زيارته لعدد من محافظات المنطقة

منطقة الجوف
أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

أبرز المواد

الكويت تعلن بشكل رسمي عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الكويت تعلن بشكل رسمي عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=682046
المناطق_وكالات

أعلنت الكويت موقفها من التطبيع مع إسرائيل، مؤكدة احترامها لكل المواقف التى تتحدث عن “التطبيع”.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن موقف الكويت “واضح ومعروف من رفض التطبيع مع إسرائيل” حسب صحيفة القبس الكويتية.

وتابع الجار الله، أنه لا خطوات كويتية باتجاه الأمر ولا موقف رسمي “غير هذا الموقف”.

آخر دولة ستطبع مع إسرائيل

وأكد الجار الله أن “هناك آراءً على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لكن على المستوى الرسمي أجزم بأنه لا موقف رسميا من مسؤول أو تصريح يشير إلى خطوات كويتية للتطبيع مع إسرائيل”.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن “الكويت آخر الدول التي ستطبع مع إسرائيل مع احترامنا لكل المواقف التي تحدثت عن إمكان او خطوات تطبيع مع إسرائيل”.

وقال الجار الله:”الموقف الكويتي ثابت منذ أن أعلن على لسان سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد بأن الكويت ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل”.

روابط ذات صلة

“هيئة الترفيه” تعلن عن تنظيم مهرجان المغامرة العالمي وتكشف عن أبرز فعالياته

“هيئة الترفيه” تعلن عن تنظيم مهرجان المغامرة العالمي وتكشف عن أبرز فعالياته
أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

أرسنال يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القرشي

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القرشي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*