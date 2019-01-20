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شاهد.. ” خادم الحرمين” مع ابنه “سعود” بعد فوز الفرس مجتاحة بكأس الملك فهد

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شاهد.. ” خادم الحرمين” مع ابنه “سعود” بعد فوز الفرس مجتاحة بكأس الملك فهد

شاهد.. ” خادم الحرمين” مع ابنه “سعود” بعد فوز الفرس مجتاحة بكأس الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=682051
المناطق_الرياض

نشر الأمير سعود بن سلمان صورة جمعته مع والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .
وظهر الأمير في الصورة وهو يحمل كأس الملك فهد وبجانبه خادم الحرمين الشريفين معلقًا عليها بقوله: الله يحفظك سيدي.
وأشار الأمير إلى تحقيق الفرس “ مجتاحة ” كأس الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- لسباقات الخيل، في المجموعة الأولى.
وكانت انطلقت ”  الجمعة” فعاليات مهرجان كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الرابع على التوالي، وتستمر على مدى يومين، وذلك من خلال إقامة الأشواط الرئيسية على كؤوس الملوك والأمراء سلطان وبدر ونايف- رحمهم الله- بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

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