شاهد.. ” خادم الحرمين” مع ابنه “سعود” بعد فوز الفرس مجتاحة بكأس الملك فهد

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نشر الأمير سعود بن سلمان صورة جمعته مع والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

وظهر الأمير في الصورة وهو يحمل كأس الملك فهد وبجانبه خادم الحرمين الشريفين معلقًا عليها بقوله: الله يحفظك سيدي.

وأشار الأمير إلى تحقيق الفرس “ مجتاحة ” كأس الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- لسباقات الخيل، في المجموعة الأولى.

وكانت انطلقت ” الجمعة” فعاليات مهرجان كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الرابع على التوالي، وتستمر على مدى يومين، وذلك من خلال إقامة الأشواط الرئيسية على كؤوس الملوك والأمراء سلطان وبدر ونايف- رحمهم الله- بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمهرجان.