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غيوم على شمال المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة في 5 مناطق

غيوم على شمال المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة في 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=682068
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران، المدينة المنورة، حائل ، والجوف، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي و جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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