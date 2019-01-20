رئيس هيئة الأركان اليمني: رفع الجاهزية القتالية ووضع الإجراءات الاحترازية بمواجهة الإرهاب

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المناطق - وكالات

أشاد رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، بدور دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مختلف جبهات القتال في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

وشدد الفريق النخعي خلال اجتماع موسع لرئيس هيئة الأركان برؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بمدينة مأرب على تعزيز دور الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والجلوس مع كل القوى والتيارات السياسية والعمل على حلحلة كافة القضايا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن النخعي، أكد أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن ستعمل على تفعيل مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الجيش وستشرك كل محافظات البلاد في هيئات ودوائر وزارة الدفاع.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من دائرة التخطيط للنزول الميداني للتفتيش على دوائر وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة ومدى التزامها بالهيكل التنظيمي المقر من وزارة الدفاع بناء على مخرجات الحوار الوطني ولجنة الهيكلة العسكرية.

وأكد الاجتماع أيضًا ضرورة وضع حد للاختلالات الهيكلية الحالية ورفع الجاهزية القتالية لكافة الوحدات العسكرية ووضع الإجراءات الاحترازية بمواجهة أي أعمال ارهابية وتفعيل الضبط والربط العسكري وصرف مستحقات افراد القوات المسلحة في وقتها دون تأخير.

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