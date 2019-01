شركة هيلتون العالمية القابضة تعلن توفر 40 وظيفة إدارية في 6 مدن

أعلنت شركة هيلتون العالمية القابضة عن توفر أكثر من (40) وظيفة إدارية في مختلف المجالات لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بكل من (مكة المكرمة، الرياض، جدة، الجبيل، الخبر، الظهران) في سلسلة فنادقها التالية:

– فندق هيلتون جاردن إن – الخبر

– هيلتون جدة – جدة

– دبل تري من هيلتون – الظهران

– المكتب الإقليمي للمجموعة – جدة

– كونراد جبل عمر – مكة المكرمة

– دبل تري من هيلون جبل عمر – مكة المكرمة

– أجنحة هيلتون جبل عمر – مكة المكرمة

– فندق وأجنحة هيلتون – الرياض

– هيلتون جاردن إن – الجبيل

مسميات الوظائف الشاغرة:

– تنفيذي مبيعات – الخبر (Sales Executive)

– رجل أمن – جدة (Security Guard)

– منسق فعاليات ومؤتمرات – الظهران (Group Events & Conference Coordinator)

– مدير حساب مبيعات هيلتون الدولية – جدة (Account Manager, Corporate HWS)

– كاتب مشتريات – مكة المكرمة (Purchasing Clerk)

– مدير إدارة التشغيل – مكة المكرمة (Director of Operations)

– مساعد مدير الأمن – مكة المكرمة (Assistant Security Manager)

– منسق مبيعات المجموعة – مكة المكرمة (Cluster Sales Coordinator)

– محلل إيرادات المجموعة – مكة المكرمة (Cluster Revenue Analyst)

– مساعد رئيس المهندسين – جدة (Asst. Chief Engineer)

– مدير خدمات الاستقبال والإرشاد – الرياض (Concierge Manager / Head Concierge)

– مشغل أنظمة مكافحة الحريق – الرياض (Fire Alarm System Operator)

– مندوب مبيعات – الخبر (Sales Agent)

– فني صيانة عام – الخبر (General Technician)

– منسق وكاتب موارد بشرية – مكة المكرمة (Human Resources Representative / Clerk)

– كاتب استلام – الرياض (Receiving Clerk)

– مساعد كبير المهندسين – مكة المكرمة (Assistant Chief Engineer)

– مدير تسويق المجموعة – مكة المكرمة (Cluster Marketing Manager)

– المدير التجاري للمجموعة – جدة (Cluster Commercial Manager)

– تنفيذي موارد بشرية – مكة المكرمة (HR Executive)

– مساعد مدير المكاتب الأمامية – مكة المكرمة (Assistant Front Office Manager)

– مدير المكاتب الأمامية – مكة المكرمة (Front Office Manager)

– مشرف المكاتب الأمامية – مكة المكرمة (Front Office Supervisor)

– مشرف تقنية المعلومات – مكة المكرمة (IT Supervisor)

– مشرف المشتريات – مكة المكرمة (Purchasing Supervisor)

– مشرف أنظمة الهاتف – مكة المكرمة (Telephones Supervisor)

– مساعد مدير التدريب – مكة المكرمة (Training Assistant Manager)

– مساعد شخصي – مكة المكرمة (Personal Assistant)

– مشرف الحجوزات – مكة المكرمة (Reservations Supervisor)

– مساعد مدير أنظمة المعلومات – مكة المكرمة (Information Systems Assistant Manager)

– كبير خدمات الاستقبال والإرشاد – مكة المكرمة (Chief Concierge)

– مدير مناوب – مكة المكرمة (Night Manager)

– مدير التشغيل – مكة المكرمة (Operations Manager)

– مهندس مناوب – مكة المكرمة (Shift Engineer)

– مدير الأمن – مكة المكرمة (Security Manager)

– مشرف فني – مكة المكرمة (Technical Supervisor)

– مساعد مدير تسويق المجموعة – مكة المكرمة (Cluster Assistant Marketing Manager)

– مساعد مدير العلاقات العامة للمجموعة – مكة المكرمة (Cluster Assistant Public Relation Manager)

– مدير المبيعات الحكومية للمجموعة – مكة المكرمة (Cluster Sales Manager Government)

– مساعد مدير المبيعات – الجبيل (Assistant Sales Manager)

– مراقب مالي للمجموعة – مكة المكرمة (Cluster Financial Controller)

وشركة هيلتون العالمية القابضة (Hilton) شركة ضيافة أمريكية عالمية تدير وتملك حق الامتياز لمحفظة واسعة من الفنادق والمنتجعات يبلغ عددها (4660) منشأة تحتوي على (765,000) غرفة في أكثر من 100 بلد حول العالم، مكونة بذلك أكبر سلسلة فنادق في العالم من حيث عدد الغرف والحضور العالمي.

وأوضت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط.