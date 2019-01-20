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خرائط جوجل.. لا مشاكل بعد اليوم مع رادارات السرعة

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http://almnatiq.net/?p=682094
المناطق - وكالات

بدأت خدمة غوغل للخرائط “غوغل مابس” مؤخرا تفعيل خاصية جديدة على تطبيقها لمنصتي “أندرويد” و “آي أو إس” يمكنه تعريف المستخدمين بالحد الأقصى للسرعة خلال قيادتهم عليها.

الخاصية ستقوم بإعلام المستخدم بالسرعة القصوى للمركبات على الشوارع كما ستمنحه إمكانية تحديد مواقع رادارات السرعة على الطريق، وفقا لموقع “أندرويد بوليس”.

وبحسب موقع “ماشبل” سيتم إرسال تنبيه صوتي إلى السائق لدى اقترابه من أحد رادارات ضبط السرعة.

خاصية التعريف بالحد الأقصى للسرعة، التي بدأت غوغل تجربتها منذ عام 2016 في مدينتي سان فرانسيسكو وريو دي جانيرو فقط، متوافرة حاليا للمستخدمين في كل من الدنمارك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وبالنسبة لإمكانية تحديد مواقع رادارات السرعة فستتوافر في البداية للمستخدمين في كل من أستراليا، والبرازيل، وكندا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة أيضا.

وتسعى غوغل من وراء التحديث الجديد للحاق بركب شركات وتطبيقات أخرى مثل “غارمن” و”ويز”، وفقا لما أورده موقع “ذا فيرج”.

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