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غرفة أبها وجامعة جدة تعلنان فتح القبول ببرامج الدراسات العليا في تخصص الأمن السيبراني

غرفة أبها وجامعة جدة تعلنان فتح القبول ببرامج الدراسات العليا في تخصص الأمن السيبراني

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غرفة أبها وجامعة جدة تعلنان فتح القبول ببرامج الدراسات العليا في تخصص الأمن السيبراني

غرفة أبها وجامعة جدة تعلنان فتح القبول ببرامج الدراسات العليا في تخصص الأمن السيبراني
http://almnatiq.net/?p=682097
المناطق - أبها

أعلنت غرفة أبها بالتعاون مع جامعة جدة عن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا ( درجة الماجستير ) في عسير في تخصص الامن السيبراني ماجستير مهني و ادارة الموارد البشرية ماجستير تنفيذي.

والأمن السيبراني هو مجموعة من الأدوات التنظيمية والتقنية والإجرائية، والممارسات الهادفة إلى حماية الحواسيب والشبكات وما بداخلها من بيانات من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول للمعلومات أو الخدمات، ويعد توجها عالميا سواء على مستوى الدول أو حتى المنظمات الحكومية أو الشركات».

ومصطلح الأمن السيبراني أتى من لفظ السيبر المنقول عن كلمة (Cyber) اللاتينية ومعناها «الفضاء المعلوماتي»، ويعني مصطلح الأمن السيبراني «أمن الفضاء المعلوماتي» من كل جوانبه، وهو عبارة عن تعبير شامل عن العالم الافتراضي الذي يحوي كل ما يتعلق باستخدامات وآليات وتطبيقات وتجهيزات تقنية المعلومات والحاسب الآلي، والترابط فيما بينها من خلال شبكات الحاسب والاتصالات والانترنت.

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