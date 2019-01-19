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تسريبات تكشف مواصفات سامسونج “إس 10”

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تسريبات تكشف مواصفات سامسونج “إس 10”

تسريبات تكشف مواصفات سامسونج “إس 10”
http://almnatiq.net/?p=682100
المناطق - وكالات

نشر متخصص بالتسريبات التقنية، السبت، صورة وصفها بأنها خاصة بهواتف سامسونغ المنتظرة، وهو “جالاكسي إس 10 إي” و”إس 10″ و”إس 10 بلس”.
وظهرت الهواتف الثلاث مع غطاء حماية شفاف، بحسب الصورة التي نشرها حساب “إيفان بلاس” على تويتر، الأمر الذي يجعلها متطابقة مع التسريبات التي تداولتها مواقع تقنية عديدة.

وبحسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن موقع “إنغادجت”، فإن شاشة الطراز “إس 10” ستكون بقياس 5.8 إنشات، بينما سيبلغ قياسها في الطراز “بلس” 6.47 إنشات.

ووفقا للصورة فلن يكون أي من هذه الهواتف قابلا للطي، وسياتي النموذج الأصغر بكاميرتين فقط، بينما سيدمج الجهازان الآخران ثلاث كاميرات.

وإن صدقت التسريبات، فإن النسخة الأصغر التي يتوقع أن تكون “إس 10 إي”، ستدعم حساسا للبصمة في الشاشة.

ويعرف عن سامسونغ تغييرها السريع لتصميمات هواتفها، مثلما أعادت تصميم جهازها اللوحي جالاكسي 10.1، في غضون أسابيع من أجل منافسة أفضل مع آيباد 2 الخاص بشركة أبل.

وتشير توقعات مواقع تقنية إلى أن سامسونج ستحرص على الكشف عن “إس 10” في شهر فبراير المقبل، وقبل انعقاد المؤتمر العالمي للجوال.

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