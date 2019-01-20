احدث الأخبار

وزير التعليم: 6 مليارات للبحوث الجامعية صرف منها 100 مليون.. ضعف مواءمة وتنسيق
أبرز المواد
 “مايكروسوفت” تعلن نهاية نظام “ويندوز 10 موبايل”
أبرز المواد
 لأول مرة.. حفلات غنائية وشعرية بجامعة سعودية
أبرز المواد
 “كفاءة الإطارات” تقلل استهلاك الوقود 4%
أبرز المواد
 مختصون: الوشم نافذة لانتقال الأيدز والكبد الوبائي
أبرز المواد
 المملكة تستحوذ على 13 % من حجم الصكوك المصدرة عالميا في 2018
أبرز المواد
 تسريبات تكشف مواصفات سامسونج “إس 10”
علوم وتكنولوجيا
 غرفة أبها وجامعة جدة تعلنان فتح القبول ببرامج الدراسات العليا في تخصص الأمن السيبراني
منطقة عسير
 خرائط جوجل.. لا مشاكل بعد اليوم مع رادارات السرعة
أبرز المواد
 شركة هيلتون العالمية القابضة تعلن توفر 40 وظيفة إدارية في 6 مدن
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تشيلي ولا خطر من حدوث تسونامي
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان اليمني: رفع الجاهزية القتالية ووضع الإجراءات الاحترازية بمواجهة الإرهاب
أبرز المواد
وزير التعليم: 6 مليارات للبحوث الجامعية صرف منها 100 مليون.. ضعف مواءمة وتنسيق

وزير التعليم: 6 مليارات للبحوث الجامعية صرف منها 100 مليون.. ضعف مواءمة وتنسيق

أبرز المواد
“مايكروسوفت” تعلن نهاية نظام “ويندوز 10 موبايل”

“مايكروسوفت” تعلن نهاية نظام “ويندوز 10 موبايل”

أبرز المواد
لأول مرة.. حفلات غنائية وشعرية بجامعة سعودية

لأول مرة.. حفلات غنائية وشعرية بجامعة سعودية

أبرز المواد
“كفاءة الإطارات” تقلل استهلاك الوقود 4%

“كفاءة الإطارات” تقلل استهلاك الوقود 4%

أبرز المواد

المملكة تستحوذ على 13 % من حجم الصكوك المصدرة عالميا في 2018

المملكة تستحوذ على 13 % من حجم الصكوك المصدرة عالميا في 2018
http://almnatiq.net/?p=682101
المناطق - وكالات

استحوذت السعودية على نحو 13 في المائة من حجم الصكوك المصدرة عالميا خلال العام الماضي، البالغة 114.8 مليار دولار، حيث يشمل ذلك الإصدارات الداخلية “العملة المحلية” والخارجية بالدولار الأمريكي.
وبحسب “الاقتصادية”، فإن إصدارات السعودية من الصكوك خلال عام 2018 بلغت نحو 14.9 مليار دولار، منها مليارا دولار إصدارات خارجية، ونحو 12.9 مليار دولار “48.7 مليار ريال” إصدارات صكوك محلية، لتشكل بذلك نحو 13 في المائة من حجم الإصدارات العالمية من الصكوك، البالغة 114.8 مليار دولار.
وتجاوزت الإصدارات العالمية من الصكوك مقومة بالعملة الأجنبية خلال العام الماضي 30 مليار دولار، فيما بلغت الإصدارات المتبقية من العملات المحلية للدول نحو 84.5 مليار دولار.
وبذلك فإن إصدارات السعودية من الصكوك الخارجية البالغة ملياري دولار تعادل نحو 6.6 في المائة من حجم الصكوك المصدرة بالعملة الأجنبية عالميا خلال العام الماضي 2018.
وتراجع حجم الإصدارات من الصكوك عالميا بنحو 4.8 في المائة إلى 114.8 مليار دولار بنهاية عام 2018، مقارنة بنحو 120.6 مليار دولا عام 2017، حيث انخفضت بنحو 5.8 مليار دولار.
وشكلت الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية نحو 26.4 في المائة من إجمالي الإصدارات العالمية، فيما شكلت العملة المحلية للدول نحو 73.6 في المائة بنهاية العام الماضي 2018.
بينما كانت تشكل خلال عام 2017 نحو 29.4 في المائة للإصدارات بالعملة الأجنبية، ونحو 70.6 في المائة بالعملات المحلية للدول المصدرة للصكوك.

روابط ذات صلة

وزير التعليم: 6 مليارات للبحوث الجامعية صرف منها 100 مليون.. ضعف مواءمة وتنسيق

وزير التعليم: 6 مليارات للبحوث الجامعية صرف منها 100 مليون.. ضعف مواءمة وتنسيق
“مايكروسوفت” تعلن نهاية نظام “ويندوز 10 موبايل”

“مايكروسوفت” تعلن نهاية نظام “ويندوز 10 موبايل”
لأول مرة.. حفلات غنائية وشعرية بجامعة سعودية

لأول مرة.. حفلات غنائية وشعرية بجامعة سعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*