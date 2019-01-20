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“كفاءة الإطارات” تقلل استهلاك الوقود 4%

“كفاءة الإطارات” تقلل استهلاك الوقود 4%
http://almnatiq.net/?p=682103
المناطق - الرياض

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتأكد من «بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات» بشراء الإطار الأعلى كفاءة، إذ يتوقع أن يقلل معيار كفاءة الطاقة للإطارات من استهلاك الوقود بمقدار 2 – 4 % بالنسبة للمركبات الخفيفة، و6 – 8 % بالنسبة للمركبات الثقيلة.

وبين أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة (استهلاك الوقود)، بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من (ممتاز) إلى (سيئ جدا)، حيث إن «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات» تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ«كفاءة الطاقة»، والثاني بـ«التماسك على الأسطح الرطبة».

وأوضح المركز أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ«مقاومة الدوران»، فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح. إذ إن الإطار ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

وبناء عليه تم تقسيم البطاقة إلى 6 مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود من (ممتاز) إلى (سيئ جدا).

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