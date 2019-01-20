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“مايكروسوفت” تعلن نهاية نظام “ويندوز 10 موبايل”

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“مايكروسوفت” تعلن نهاية نظام “ويندوز 10 موبايل”

“مايكروسوفت” تعلن نهاية نظام “ويندوز 10 موبايل”
http://almnatiq.net/?p=682105
المناطق - وكالات

أعلنت شركة “مايكروسوفت” العملاقة أنها ستودع بصفة نهائية نظام “ويندوز 10 موبايل”، الخاص بالأجهزة الذكية، وذلك بحلول ديسمبر المقبل.

وبحسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن مايكروسوفت قامت بتحديث صفحة الدعم الخاصة بنظام “ويندوز 10 موبايل”، مما يعني أن الشركة لن تدعم مستقبلا نظام التشغيل المضطرب.

وتابعت: “ستعلن الشركة بدءا من 10 ديسمبر 2019 التوقف عن دعم هذا النظام، الذي كان يشار إليه سابقا بويندوز فونز”.

وذكرت الصحيفة أن توقف مايكروسوفت عن دعم النظام يعني أن المستخدمين لن يحظوا بالتحديثات التقنية والأمنية والدعم المجاني.

وقالت مايكروسوفت: “مع توقف هذا النظام عن العمل.. ننصح المستخدمين بالتوجه إلى نظامي أندرويد أو آي أو إس”.

وتابعت: “مهمتنا الآن جعل تطبيقاتنا قادرة على دعم النظامين المذكورين سلفا، وملاءمة الأجهزة الحديثة”.

وكانت الشركة قد لمحت إلى توقف العمل بنظام “ويندوز 10 موبايل” عام 2017، حين قالت إنها لن تعمل بعد الآن على تطوير ميزات وتطبيقات جديدة.

وقبل عامين، أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، أنه يستخدم هاتفا يشتغل بنظام “أندرويد”، مشيرا إلى أن هاتفه “يضم الكثير من برامج مايكروسوفت”.

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