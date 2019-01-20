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بلدية الوجه في تبوك تطرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة

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بلدية الوجه في تبوك تطرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة

بلدية الوجه في تبوك تطرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة
http://almnatiq.net/?p=682117
المناطق - الرياض

طرحت بلدية الوجه التابعة لمنطقة تبوك أربع فرصة استثمارية للمزايدة العامة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الوجه إبراهيم بن سليم المسعودي،أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة، وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص.
ودعا من له رغبة في استئجار احدى المواقع الدخول على منصة بلدي” الفرص الاستثمارية” للحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة عبر الرابط https://balady.gov.sa

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