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سماعات للريجيم والإقلاع عن التدخين

سماعات للريجيم والإقلاع عن التدخين
http://almnatiq.net/?p=682127
المناطق - الرياض

ابتكر أحد الخبراء جهازاً يساعد على تنحيف مستخدمه من خلال دفعه لتناول التفاح بدلاً من الشوكولاته، ويمكن بالتالي أن يضع حداً لاتباع الريجيم أو الحمية الغذائية، وأفادت «ديلي ميل» بأن الجهاز المبتكر يدعى «BrainTap»، وهو عبارة عن نظارة مخبرية متصلة بسماعات أذن، يبلغ ثمنه 430 جنيهاً إسترلينياً، لكن مبتكره، وهو خبير واستشاري تغذية أمريكي، يدعي أن الجهاز يمكن أن يساعد مستخدمه على الإقلاع عن السجائر بتخليصه من إدمان النيكوتين، وكذلك مساعدة المصابين باضطراب ما بعد الصدمة.

وقد عرض الجهاز، الذي يطلق عليه اسم «السماعات التأملية» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس بالولايات المتحدة أخيرا، ضمن مجموعة من المنتجات التقنية الفريدة التي تنافست فيها كبريات شركات العالم المعنية بالتقنية.

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