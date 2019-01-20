التلفزيون السوري: انفجار في محيط دمشق

التلفزيون السوري: انفجار في محيط دمشق

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التلفزيون السوري: انفجار في محيط دمشق

التلفزيون السوري: انفجار في محيط دمشق
http://almnatiq.net/?p=682133
المناطق-الرياض

أفاد التلفزيون السوري الأحد عن وقوع انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق، نتج عنه وقوع عدد من الاقتلى والجرحى.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية سورية عن اغلاق الطرق المؤدية لموقع الانفجار وشوهد توجه سيارات الاسعاف والإطفاء إلى المكان.
ووفقاً لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن “فإن الانفجار الكبير وقع قرب فرع أمني في جنوب دمشق، إلا أنه ليس واضحًا ما اذا كان ناتجًا عن عبوة ناسفة أو تفجير انتحاري”.

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