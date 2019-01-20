وزير المالية يصل إلى بيروت لترؤس وفد المملكة في القمة العربية الاقتصادية

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وصل وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت الليلة الماضية، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمّة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تستضيفها الجمهورية اللبنانية.

وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دولة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، وسفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبد الله بخاري

إلى جانب أعضاء السفارة .