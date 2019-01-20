المساحة الجيولوجية: تسجيل 7172 هزة أرضية خلال 2018

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كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت (7172) هزة أرضية في الفترة من 1/1/2018م حتى 31/12/2018م داخل الصفيحة العربية وما حولها.

وبلغ عدد الهزات الأرضية في حرة الشاقة (3027) هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.7 درجه على مقياس ريختر، يليه النشاط الزلزالي في منطقة حرض، فيما بلغ عدد الهزات الأرضية ( 1316) هزة أرضية حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.5 درجه على مقياس ريختر، يليه شمال البحر الأحمر (1066) هزة أرضية.

وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجه على مقياس ريختر، ثم خليج العقبة (376) هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.3 درجه على مقياس ريختر، ثم جنوب شرق املج (338) هزة أرضية، حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.7 درجه على مقياس ريختر، شمال املج (314) هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.1 درجاه على مقياس ريختر، حرة خيبر (28) هزه أرضية بلغ أقصى قدر لها 1.8 درجة على مقياس ريختر، وسط البحر الأحمر (50) هزة أرضية.

وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.8 درجات على مقياس ريختر، شمال النماص (46) هزة أرضية حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.0 درجة على مقياس ريختر، منطقة جازان (32) هزه أرضية بلغ أقصى قدر لها 2.6 درجة على مقياس ريختر جنوب البحر الأحمر (32) هزة أرضية بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجه على مقياس ريختر ، حرة هتيمة (52) حيث بلغ أقصى قدر زلزالي إلى 2.4 درجة على مقياس ريختر، حرة عويرض (10) حيث بلغ أقصى قدر زلزالي إلى 1.6 درجة على مقياس ريختر.