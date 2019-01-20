كلوب بعد الـ 50 هدفا: هذا خطأي بشأن صلاح

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بعد المباراة الدرامية أمام كريستال بالاس في البريميرليغ، أعرب يورغن كلوب المدرب الألماني لفريق ليفربول عن سعادته بالروح التي ظهر بها “الريدز” في المواجهة التي انتهت لمصلحتهم على ملعب آنفيلد يوم السبت وفاز فيها رجال كلوب بنتيجة 4-3.

وكانت المباراة قد شهدت افتتاح أندروس تاونسيند لأهداف المباراة قبل نهاية الشوط الأول بربع ساعة تقريبًا، قبل أن يعود ليفربول في النتيجة في اللحظات الأولى من الشوط الثاني بهدف عن طريق محمد صلاح ويعزز زميله روبيرتو فيرمينو ذلك التقدم في الدقيقة 53.

بعد ذلك، نجح تومكينز في إحراز هدف التعادل للضيوف، قبل أن يضع صلاح فريقه في المقدمة مجددًا في الدقيقة 74، ويضيف ماني الهدف الرابع لمصلحة الريدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وقبل صافرة النهاية بدقيقة واحدة، سجل ماكس مير آخر أهداف الضيوف في المباراة التي شهدت طرد جيمس ميلنر بعد تلقيه إنذارين، وعزز على إثرها ليفربول موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي والذي تنتظره مباراة أمام هدرسفيلد تاون اليوم الأحد.

وبفضل هدفي صلاح، انفرد اللاعب بصدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدف، كما أصبح رصيده 50 هدفا في مسيرته بالدوري الإنجليزي (48 مع الريدز و2 مع تشيلسي) في 72 مباراة، وهو رقم لم يسبقه إليه أي عربي أو أفريقي من حيث السرعة في الوصول إلى هذا الرقم.

وفي تصريحات للمدرب، نقلها موقع ليفربول بعد نهاية المباراة أثنى كلوب على شخصية الفريق وقال: “”الشخصية التي أظهرها الفريق اليوم ليست بمفاجأة، فإذا كان هناك أمر جيد في ليفربول قبل قدومي إلى هنا فهو الشخصية القوية التي يتمتع بها الفريق. أنا هنا منذ أكتوبر 2015، ويمكنني القول أن اللاعبين الموجودين الآن والذين رحلوا عن الفريق كلهم يتمتعون بشخصية قوية داخل الملعب. “

وعن وصول صلاح لتسجيل 50 هدفاً في الدوري في 72 مباراة فقط، رد كلوب قائلا : “استثنائي، إنجاز استثنائي من لاعب من الطراز العالمي، هكذا هو الحال. أعتقد أنه قام بخطوات قليلة خلال الشهرين الماضيين في الاتجاه الصحيح، لذا فهو في الحقيقة رقم رائع.”

وأضاف كلوب: “سمعت أسماء اللاعبين الآخرين الذين فعلوا ذلك بشكل أسرع قليلاً، آلان شيرر، رود فان نيستلروي وآندي كول – نعم، هم مهاجمون رائعون، ربما كان قد سجل المزيد الأهداف إذا كنت أشركه في مركز أخر غير الجناح الأيمن، لذا هذا خطأي!.”

إلا أن المدرب الألماني استدرك قائلا: “لكن لا، هذا ليس أمرًا سيئًا فقد ساعدنا كثيرًا والأولاد يعرفون ذلك. أعتقد أن هذا هو الوضع المثالي للجميع، فهو يستفيد من أسلوب اللعب مع اللاعبين الآخرين وهم بالطبع يستفيدون من رغبته في التهديف، وهذا أمر رائع.”