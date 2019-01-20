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أمير الشرقية يُدشن مهرجان تمور الاحساء في نسخته السادسة غدا الاثنين

أمير الشرقية يُدشن مهرجان تمور الاحساء في نسخته السادسة غدا الاثنين

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أمير الشرقية يُدشن مهرجان تمور الاحساء في نسخته السادسة غدا الاثنين

أمير الشرقية يُدشن مهرجان تمور الاحساء في نسخته السادسة غدا الاثنين
http://almnatiq.net/?p=682187
الاحساء - عبدالله السعيدي

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف – أمير المنطقة الشرقية – غدا الاثنين 15 جمادى الأولى ” 21يناير ” مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويّا التمر أحلى 2019 ) في نسخته السادسة ، بحضور محافظ الاحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، حيث يُقام المهرجان لمدة شهر وذلك في مركز المعارض الدولية بتنظيم أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .
وأكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم على ان المهرجان بشمولية اركانه والمصانع الوطنية المشاركة فيه ( 44 مصنعاً ) ، بالإضافة الى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له،من شأنه ان يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، كما انه سيُثري القطاع السياحي في الأحساء اثر انضمامها لقائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، وذلك عبر العديد من الفعاليات التي تُحاكي جميعها مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور عبر أساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة في تعميق وتأصيل هذا المنتج الزراعي الهام لكافة فئات المجتمع .
وأشار الملحم الى أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية للمهرجان لتأتي تأكيداً على دعم سموه الكريم للاستراتيجيات التنفيذية المُعززه لتحويل التمور من منتجٍ زراعي شعبي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي يسجل باسم الاحساء ، مضيفاً : كما ان لمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان – نائب أمير المنطقة الشرقية -وتوجيهات سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، الاثر البالغ في تحقيق التكاملية المشتركة وتوثيق ترابط القطاعات ذات العلاقة مع تجار ومصنعي التمور بالأحساء ، وصولاً الى تحقيق اهداف المهرجان بتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور .

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