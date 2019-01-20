الحميدي يتفقد سير العمل ببلدية صمخ في زيارة غير مجدولة

المناطق - عسير

قام أمين منطقة عسير د. وليد بن محمد الحميدي أمس الأول بجولة غير مجدولة لبلدية صمخ التابعة لمحافظة بيشة للوقوف على سير العمل في البلدية و الاطلاع على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن وشملت الزيارة مبنى البلدية وعدد من المشاريع ومنها ممشى صمخ البالغ طوله 1000 متر بعرض 5 أمتار والحديقة الغربية التي تتربع على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع . ومطلات السد ووسط المدينة والحزام الجديد ، ومشروع مبادرة الطرق الذي تزيد قيمته على مليون ريال ، ومشروع سفلتة مخططات المنح الذي تم إنجازه بالكامل وغيرها من المشاريع . ووقف أمين عسير على سير العمل وناقش رئيس البلدية تركي الطليحة في عدد من المشاريع الخاصة بالبلدية وطلب منه المزيد من الجهود ، كما التقى مع عدد من المراجعين ورئيس المجلس البلدي وناقش معهم جودة الخدمات المقدمة من البلدية واستمع إلى آرائهم عن تلك الخدمات وفي نهاية جولته أوضح الحميدي إلى ضرورة زيادة وتيرة العمل وبذل المزيد من الجهد ومراقبة جودة المشاريع .