التخطيط الاستراتيجي بجامعة الملك خالد تنظم أكثر من 20 دورة تدريبية في الفصل الحالي

المناطق - عسير

تعمل إدارة التخطيط الاستراتيجي بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي 1439 / 1440هـ على تنفيذ أكثر من 20 ورشة عمل تدريبية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وذلك استكمالا لما نفذته خلال الفصل الدراسي السابق من ورش تدريبية في مهارات التخطيط التشغيلي وفي تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن – BSCs كذلك في أساسيات التخطيط الاستراتيجي والتعريف بالخطة الاستراتيجية المطورة للجامعة.

وتستهدف الخطة وكلاء التطوير والجودة وممثلي وحدات التخطيط بجهات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس (في شطري الرجال والنساء)، للتعريف بمنهجية بطاقة الأداء المتوازن، والقدرة على تحديد أولويات التخطيط، بناء على العناصر الأربعة لبطاقة الأداء المتوازن، والتعريف بمبادئ نجاح الاستراتيجية، والتعريف بالخارطة الاستراتيجية في ضوء بطاقة الأداء المتوازن، والتعرف على تطبيقات نماذج بطاقة الأداء المتوازن، وذلك لرفع وعي المشاركين بالمفاهيم والمبادئ الحديثة للتخطيط الاستراتيجي، ورفع مستوى معرفة المشاركين بمنهجيات التحليل البيئي والتحليل الرباعي الاستراتيجي المستخدمة في بناء خطة الجامعة، وإكساب المشاركين مهارة استخدام أدوات التحليل الاستراتيجي، وتعريف المشاركين بنماذج من المبادرات التنفيذية ومؤشرات الأداء، وآليات المواءمة مع المعايير والخطط الوطنية للمملكة والتصنيفات الدولية ذات الصلة، وتحقيق التغذية الراجعة من المشاركين حول آليات إدارة التغيير بالكليات وفق خطة الجامعة.

منجهته أوضح المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي الدكتور فقيه الربعي أن هذه الورش تهدف في المقام الأول إلى دعم الجهات التنفيذية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 والتي تم الانتهاء من تطويرها بداية العام الماضي 2018 م، وقد تم حتى الآن تنفيذ عدد من الورش حول مهارات التخطيط التشغيلي، وتطبيقات بطاقة الأداء المتوازن BSCs، وإدارة التغيير في

مؤسسات التعليم العالي، واستهدفت هذه الورش وكلاء التطوير والجودة وممثلي وحدات التخطيط الاستراتيجي ورؤساء وأعضاء فرق المبادرات التنفيذية وذلك بالشطرين الرجالي والنساء بالجامعة.

وأضاف الربعي : كما تم تنفيذ عدد من الورش داخل كليات الجامعة حول مبادئ ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي والتعريف بالخطة الاستراتيجية المطورة للجامعة، بهدف رفع وعي منسوبي الكليات والأقسام الأكاديمية والإدارات التابعة لها بالمفاهيم والمبادئ الحديثة للتخطيط الاستراتيجي، وإكسابهم مهارات استخدام أدوات التحليل الاستراتيجي والمبادرات التنفيذية ومؤشرات الأداء بالإضافة الى تعريفهم بالإطار الاستراتيجي لجامعة الملك خالد وآليات مواءمة مبادرات الجامعة وبرامجها التنفيذية مع المعايير والخطط الوطنية للمملكة كرؤية المملكة 2030 وخطة وزارة التعليم (آفاق) وكذلك التصنيفات الدولية ذات العلاقة.

وأشار الربعي إلى أن الإدارة تعتزم خلال الفصل الدراسي الثاني تنفيذ أكثر من 20 ورشة عمل أخرى تتناول مواضيع ذات علاقة بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي منها على سبيل المثال تطبيقات النموذج الأوروبي للتميز EFQM في إدارة الأداء الاستراتيجي، ومهارات القيادة الاستراتيجية، وبناء وإدارة فرق العمل التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء الاحترافية، ودور التخطيط الاستراتيجي في الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعات، وتحليل بيانات الأداء الاستراتيجي، ومهارات كتابة تقارير الأداء الاستراتيجي، وإدارة السمعة المؤسسية في مؤسسات التعليم الجامعي، وإدارة المشاريع والمبادرات التنفيذية، وغيرها من البرامج التي تستهدف منسوبي الجامعة.