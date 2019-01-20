676 متدربة خلال الأسبوع الأول لبرنامج الجامعة الصحي والتثقيفي والتوعوي ببارق

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واصلت جامعة الملك خالد تقديم فعالياتها التثقيفية والتدريبية والتوعوية والصحية في محافظة بارق من خلال النسخة السابعة من برنامجها الصحي والتثقيفي والتوعوي– شطر الطالبات – الذي تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، حيث نفذت خلال الأسبوع الأول من البرنامج أكثر من 9 دورات تدريبية متنوعة، استفاد منها أكثر 676 متدربة.

وتضمن البرنامج دورات توعوية في الأمن السيبراني للمدربة د.أميرة السر طيفور، تضمنت التعريف بالتحول الرقمي وفوائده ومعوقاته، وأهمية أمن المعلومات وعناصره، وأهم التهديدات التي تطرأ على أمن المعلومات، ووسائل الحماية التقنية، والفرق ببن أمن المعلومات والأمن السيبراني، والتعريف بالجرائم السيبرانية والدوافع لارتكابها، واستهدفت الطالبات والمعلمات، بالإضافة إلى دورة في “وقفات لغوية مع آيات في القرآن الكريم” تضمنت وقفات لغوية مع آيات في القرآن الكريم قدمتها الأستاذ المساعد في النحو والصرف في كلية العلوم والآداب بمحايل د.سمية عكاشة.

كما تضمنت الدورات دورة آلية القبول للمدربتين قدمتها أ.نالة الأسمري وأ.أحلام حسن، اهتمت بشرح آلية القبول للعام الجامعي القادم 1441هـ، وتوضيح آلية القبول والتسجيل والدخول للبوابة الإلكترونية، وإيضاح مراحل الترشيح، واستهدفت المرحلة الثانوية، وأخرى في المراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية للأستاذ المساعد بكلية المجتمع بمحايل عسير د.آدم محمد أحمد عمر، تضمنت التعريف بالمراجعة الداخلية، واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية فى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة فى المملكة العربية السعودية، وهدفت إلى تعريف المتدربين بالمراجعة الداخلية (مفهومها والحاجة إليها، مهامها، أهدافها، معاييرها، ومبادئها وقواعد السلوك التنظيمي)، وتعريف المتدربين باللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة فى المملكة العربية السعودية، واستهدفت الموظفات بالوحدات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى دورة مخرجات التعلم للمدربة د.نجاة أنيس اشتملت على تعريف مخرجات التعليم وكيفية تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم، واستهدفت المعلمات.

واهتم البرنامج بتقديم دورات أخرى متخصصة في العلاقات الاجتماعية، ومن أهمها دورة بناء الثقة للمدربة د.وفاء المطاوع، تضمنت التعريف بالثقة في النفس، والتصورات الخاطئة عن الثقة، والثقة الزائفة، وأسباب انعدام الثقة في النفس، و الفرق بين السلوك الواثق وغير الواثق ، وخطوات للمساعدة على بناء الثقة في النفس، وهدفت إلى تبيين أهمية الثقة في النفس، ومعرفة أهم طرق غرس الثقة، ومعرفة كيفية التغلب على المواقف التي تهز الثقة، إضافة إلى دورة حقوق الزوجين في ضوء القرآن والسنة للمدربة د.وفاء البشاري، والتي أوضحت خلالها الواجبات والحقوق الواجبة على الزوجين لبعضهما والواردة في القرآن والسنة، ودورة فن التعامل مع الآخرين في ضوء القرآن والسنة للمدربة د.كوثر عبدالله، والتي استهدفت سيدات وطالبات المجتمع، بالإضافة إلى دورة التنمر للمدربة د.خالدة محمد أحمد وأشكال الإساءة والإيذاء الموجهة للفرد أو للجماعة، وأقسامه وأسبابه وكيفية التصدي له وآثاره السلبية وعلاجه الذي ينطلق من التربية أولًا ثم المؤسسات التعليمية، واستهدف المرشدات والمعلمات.