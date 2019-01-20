48 منسقة إعلامية يبحثن تعزيز الإعلام المدرسي بخميس مشيط

المناطق - عسير

نفّذت وحدة الإعلام التربوي بتعليم خميس مشيط، برنامجاً تدريبياً بعنوان ” أسس الإعلام التربوي و الملف الإعلامي الوزاري ” ، بحضور ٤٨ منسقة إعلامية في الميدان التعليمي، وذلك بمقر مركز التدريب التربوي بالمحافظة .

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الإعلام المدرسي ، وإبراز دور المدرسة ومنسوباتها ، ومشاركة المجتمع المحيط ، فيما قدمته رئيسة وحدة الإعلام التربوي بمكتب التعليم في خميس مشيط الأستاذة نور آل قيس ، ووكيلة الشؤون التعليمية والمدرسية بثانوية الأبناء الثانية الأستاذة زهرة آل ظافر ، من خلال عدد من ورش العمل التي تضمنت أسلوب التحرير، وطريقة إدارة الحسابات المدرسية، وآلية الرصد في الملف الإعلامي، إضافة إلى آليات التواصل مع إدارة الإعلام التربوي .