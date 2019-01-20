جامعة الملك خالد تُطلق فعاليات ملتقى الأمن الفكري الأول “المواطنة الرقمية”

المناطق - عسير

تطلق جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، فعاليات الملتقى الأول للأمن الفكري (المواطنة الرقمية)، صباح يوم غد الاثنين، وذلك برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بالمدينة الجامعية بأبها (شطري الطلاب والطالبات).

ويضم الملتقى عددًا من الجلسات العلمية والورش التدريبية على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بمجالات الأمن الفكري، إضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات السعودية لمناقشة وتبادل الخبرات فيما يخص قضايا الأمن الفكري، ومشاركة عدد من الطلاب والطالبات.

وأكد معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الملتقى يأتي في سياق إيمان الجامعة بأن الأمن الفكري هو الأساس الذي تتحقق به جميع أشكال الأمن وذلك حين يكون التوسط والاعتدال في التفكير والممارسة مبدأين ينطلق منهما الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن الملتقى يشارك فيه نخبة من المتخصصين والمهتمين بالأمن الفكري ووسائل التواصل الاجتماعي، معربًا عن أمله في أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة والنتائج المأمولة ويخرج بتوصيات فاعلة.

فيما أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن الملتقى يأتي إدراكًا من الجامعة لأهمية الأمن الفكري، لافتًا إلى أنه يهدف إلى رفع مستوى الوعي الفكري لدى الشباب والشابات من خلال التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت لغة العصر، مشيرًا إلى أن اللجان العاملة أكملت استعدادها لانعقاد الملتقى.

بدوره أبان المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى الأستاذ الدكتور يحيى بن عبدالله البكري أن الملتقى يتضمن عدة محاور تشمل: واقع وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الأمن الفكري، وسُبُل تعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البكري أنه سيقام خلال الملتقى مسابقة للأوراق العلمية المتميزة، و مسابقة لأفضل مقطع يوتيوب توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل مقطع سناب توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أفضل موشن جرافيك توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل سيناريو تمثيلي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن جلسات الملتقى تتناول 6 موضوعات رئيسة تشمل الجماعات المتطرفة للشباب من خلال المنصات الإلكترونية، وواقع وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري، وتاريخ الجماعات المتطرفة، كذلك دور المؤسسات التعليمية في تعزيز المواطنة الرقمية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الأمن الفكري، كما سيعقد ضمن فعاليات الملتقى عدة ورش ودورات منها دورة تدريبية تستهدف رؤساء الأندية الطلابية ومشرفي الوفود الطلابية المشاركة.