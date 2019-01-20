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‏”سعود الطبية” تكرم الفريق الطبي الذي أعاد يدًا بترها منشار كهربائي

‏”سعود الطبية” تكرم الفريق الطبي الذي أعاد يدًا بترها منشار كهربائي
http://almnatiq.net/?p=682202
المناطق - عسير

كرم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي، الفريق الطبي من قسم التجميل الذي حقق إنجازًا طبيًا مميزاً بإجرائه عملية إعادة يد مبتورة بالكامل، تسبب بها منشار كهربائي.

وأعرب د.العنزي عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الطبي، الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها المدينة الطبية، مؤكدًا بأن ما قام به الفريق الطبي المشرف على العملية عمل جدير يستحق الذكر والاحترام والتقدير، ويسمو بقيمة المدينة، منوهًا بأنه يعكس مدى جاهزية واستعداد العاملين فيها لاستقبال كافة الحالات الحرجة، حيث تم الإنجاز بكفاءة ودقة عاليتين.

وشدد د.العنزي على أن إدارة المدينة لا تتوانى في تكريم المنجزين، وذلك لأهمية ذلك في تحفيز كافة الأقسام بمختلف التخصصات، ودفعهم لتحقيق الإنجازات الطبية.

وختم د.العنزي تصريحه مقدمًا شكره للفريق على ما بذله من جهد كبير في نجاح العملية، ومؤكدًا على الاستمرار في دعمهم وتقديم كافة الحوافز في سبيل الوصول إلى أفضل خدمة للمرضى.

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