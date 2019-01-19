المساعد يتفقد مدارس أملج ويجتمع بالقيادات التعليمية

أملج - فايز السميري:

تفقد مساعد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية (بنين) ماجد بن عبدالرحمن القعير اليوم عدداً من مدارس محافظة أملج بجميع المراحل الدراسية.

واستهدفت الجولة التفقدية الوقوف على سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة .

وأطلع ” القعير” خلال الجولة على البرامج المعدة في المدارس وعلى حضور الطلاب كما تجول في الفصول الدراسية، ووقف على التجهيزات المدرسية وتفقد جميع المرافق التعليمية. والتقى بقادة المدارس والهيئة التعليمية بالمدرسة والطلاب، واستمع إلى ملاحظاتهم و مرئياتهم .

وعقد اجتماع مع جميع القيادات التربوية في تعليم أملج ، وقد التقى خلال الجولة التفقدية بمدير المكتب هاشم محمد ناصر الشريف، وناقش معه عددًا من الموضوعات التي تسهم في نجاح العملية التعليمية وأهم العقبات التي تعترض أعمال المكتب ، وإيجاد الحلول العاجلة لها .

وفي ختام الجولة، أكد المساعد أن نجاح العملية التعليمية في المدرسة يرتكز على القائد التربوي في كل مدرسة بتعاون المعلمين وأولياء أمور الطلاب في منظومة واحدة , متمنياً لكل المسؤولين عن العمل التربوي والتعليمي في مكتب التعليم التوفيق والنجاح.