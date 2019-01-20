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هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد 7172 هزة أرضية للعام 2018

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد 7172 هزة أرضية للعام 2018
http://almnatiq.net/?p=682229
المناطق - واس

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية 7172 هزة أرضية للعام 2018م , داخل الصفيحة العربية وما حولها.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل أن عدد الهزات الأرضية بلغ في حرة الشاقة 3027 هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.7 درجه على مقياس ريختر، يليه النشاط الزلزالي في منطقة حرض وبلغ عدد الهزات الأرضية 1316 هزة أرضية، حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.5 درجه على مقياس ريختر، فيما رصدت في شمال البحر الأحمر 1066 هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجه على مقياس ريختر، ثم خليج العقبة 376 هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.3 درجه على مقياس ريختر، ثم جنوب شرق أملج 338 هزة أرضية، حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.7 درجه على مقياس ريختر.
وأضاف أن شمال أملج سجل 314 هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.1 درجه على مقياس ريختر، حرة خيبر 28 هزة أرضية بلغ أقصى قدر لها 1.8 درجة على مقياس ريختر، فيما سجل وسط البحر الأحمر 50 هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.8 درجات على مقياس ريختر، أما شمال النماص فرصدت فيه 46 هزة أرضية، حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.0 درجة على مقياس ريختر، بينما سجلت منطقة جازان 32 هزه أرضية بلغ أقصى قدر لها 2.6 درجة على مقياس ريختر.
وبين أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت جنوب البحر الأحمر 32 هزة أرضية بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس ريختر، كما سجلت حرة هتيمة 52 حيث بلغ أقصى قدر زلزالي إلى 2.4 درجة على مقياس ريختر، وكذلك حرة عويرض 10 هزات أرضية حيث بلغ أقصى قدر زلزالي إلى 1.6 درجة على مقياس ريختر.

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