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أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

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أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل
http://almnatiq.net/?p=682250

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بالدكتور المطلق , متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، موجهاً سموه بتقديم جميع التسهيلات للمراجعين والحرص على راحتهم ، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل ، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة ، في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص ، مشيراً إلى أهمية دور فرع الوزارة للمشاركة في التنمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، من أجل اعتماد بلادنا على أبنائها في بناء اقتصادها بكافة القطاعات , والعمل على تطوير مكاتب العمل لتخدم المستفيدين بيسر وسهولة ، مشيداً بجهود فرع الوزارة وما يقوم به من برامج خدمية بالمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور المطلق عن شكره وامتنانه لسمو أمير القصيم على حفاوة الاستقبال ، مثمناً توجيهاته السديدة التي ستكون عوناً له في النهوض بخدمات الفرع ، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن والمواطنين , لتحقيق رؤية القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها ، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع

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