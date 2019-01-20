أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بالدكتور المطلق , متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، موجهاً سموه بتقديم جميع التسهيلات للمراجعين والحرص على راحتهم ، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل ، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة ، في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص ، مشيراً إلى أهمية دور فرع الوزارة للمشاركة في التنمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، من أجل اعتماد بلادنا على أبنائها في بناء اقتصادها بكافة القطاعات , والعمل على تطوير مكاتب العمل لتخدم المستفيدين بيسر وسهولة ، مشيداً بجهود فرع الوزارة وما يقوم به من برامج خدمية بالمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور المطلق عن شكره وامتنانه لسمو أمير القصيم على حفاوة الاستقبال ، مثمناً توجيهاته السديدة التي ستكون عوناً له في النهوض بخدمات الفرع ، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن والمواطنين , لتحقيق رؤية القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها ، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع