نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم.

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة القصيم بالدكتور المطلق , متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة المواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة ، مشيداً سموه بجهود فرع الوزارة وما يقدمه من خدمات ، مشدداً على ضرورة تحقيق رؤية القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها من الرعوية إلى التنموية ، وتهيئة القوى البشرية من مستفيدي الوزارة وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية بشكل عملي يتناسب مع سوق العمل ، لافتاً سموه إلى أهمية العناية بالشباب كمحور رئيسي والمستهدف الأول في التنمية وبناء الوطن ، وضرورة التركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات.

من جهته أعرب الدكتور المطلق عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير القصيم على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي تصب في الصالح العام ، ودعمه لفرع الوزارة للقيام بدورة على أكمل وجه ، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن والمواطنين , داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع