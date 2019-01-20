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نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

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نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل
http://almnatiq.net/?p=682253
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم.

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة القصيم بالدكتور المطلق , متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة المواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة ، مشيداً سموه بجهود فرع الوزارة وما يقدمه من خدمات ، مشدداً على ضرورة تحقيق رؤية القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها من الرعوية إلى التنموية ، وتهيئة القوى البشرية من مستفيدي الوزارة وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية بشكل عملي يتناسب مع سوق العمل ، لافتاً سموه إلى أهمية العناية بالشباب كمحور رئيسي والمستهدف الأول في التنمية وبناء الوطن ، وضرورة التركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات.

من جهته أعرب الدكتور المطلق عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير القصيم على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي تصب في الصالح العام ، ودعمه لفرع الوزارة للقيام بدورة على أكمل وجه ، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن والمواطنين , داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع

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