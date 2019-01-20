أكثر من مليون مراجع للمراكز الصحية بحفرالباطن خلال العام 2018م

بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية التابعة لصحة حفرالباطن والتي يبلغ عددها 40 مركزًا صحيًّا 1020188 مراجع للعام 2018م.

وتفصيلاً: بلغ عدد مراجعي العيادات العامة 635335 مراجعًا، و 70083 مراجع لعيادات الأمراض المزمنة، وبلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 47930 مراجعًا، فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 46832 مراجعًا، وتم تطعيم 10464 طفل لكل جرعة من الجرعات بواقع 83713 زيارة، وبلغ أيضًا عدد مراجعات عيادات الحوامل 10581 مراجعة.

كما بلغ عدد مراجعي قسم الضماد والحقن 67816 مراجعًا، وعدد 70039 مراجعًا لأقسام المختبر، بينما بلغ عدد مَنْ استفادوا من أقسام الأشعة 5926 مراجعًا.

وكانت صحة حفرالباطن قد خصصت 6 مراكز صحية للعمل بنظام الرعاية الممتدة لتخفيف الضغط على المستشفيات، 4 منها تعمل لمدة (16) ساعة يومياً وهي مركز صحية العزيزية (أ)، شرق المحمدية، الذيبية، الصفيري، في حين يعمل مركز صحي شرق الباطن على مدار الساعة بالإضافة لمركز الرقعي.