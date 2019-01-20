احدث الأخبار

ترمب قبيل لقائه أسر ضحايا منبج: سنعيد جنودنا من سوريا
أبرز المواد
 أكثر من مليون مراجع للمراكز الصحية بحفرالباطن خلال العام 2018م
المنطقة الشرقية
 “نزاهة” وهيئة المحاسبين ينظمان ملتقى دور مهنة المحاسبة والمراجعة
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية يدشن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 برعاية سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل جامعة القصيم تنظم المؤتمر الدولي الأول لتقويم أداء عضو هيئة التدريس
أبرز المواد
 هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد 7172 هزة أرضية للعام 2018
أبرز المواد
 بعد التحول الرقمي للتوثيق .. ارتفاع عمليات كتابات العدل 12%
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تتفاعل مع “بلدي الرياض” وتقر توصيات ملتقى ذوي الاحتياجات
منطقة الرياض
 المساعد يتفقد مدارس أملج ويجتمع بالقيادات التعليمية
منطقة تبوك
 676 متدربة خلال الأسبوع الأول لبرنامج الجامعة الصحي والتثقيفي والتوعوي ببارق
منطقة عسير
ترمب قبيل لقائه أسر ضحايا منبج: سنعيد جنودنا من سوريا

ترمب قبيل لقائه أسر ضحايا منبج: سنعيد جنودنا من سوريا

أبرز المواد
أكثر من مليون مراجع للمراكز الصحية بحفرالباطن خلال العام 2018م

أكثر من مليون مراجع للمراكز الصحية بحفرالباطن خلال العام 2018م

المنطقة الشرقية
“نزاهة” وهيئة المحاسبين ينظمان ملتقى دور مهنة المحاسبة والمراجعة

“نزاهة” وهيئة المحاسبين ينظمان ملتقى دور مهنة المحاسبة والمراجعة

أبرز المواد
نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

أبرز المواد

ترمب قبيل لقائه أسر ضحايا منبج: سنعيد جنودنا من سوريا

ترمب قبيل لقائه أسر ضحايا منبج: سنعيد جنودنا من سوريا
http://almnatiq.net/?p=682262
المناطق - متابعات

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس السبت، تأكيده على ضرورة إرجاع الجنود الأميركيين في سوريا إلى بلادهم.

وأتت تصريحات ترمب لدى مغادرة البيت الأبيض للقاء أسر الجنود الذين لقوا حتفهم في تفجير منبج الأربعاء الماضي.

وأشار ترمب إلى وجود، عدد صغير، من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قائلاً: نحن نقتل الدواعش بالنيابة عن روسيا وإيران وسوريا والعراق وغيرها من الدول، نريد إرجاع مواطنينا إلى ديارهم، هذا ما كنت أقوله منذ حملتي الانتخابية إلى يومنا هذا.

كما أعرب عن صعوبة موقف لقائه بأسر الجنود الذين قتلوا في تفجير منبج.

وبين أن التحالف الدولي بقيادة واشنطنقضى على 99 بالمئة، من قوة التنظيم في سوريا.

يذكر أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن التفجير، الذي وقع الأربعاء الماضي، بمدينة منبج السورية، مخلفاً 19 قتيلاً، بينهم 4 جنود أميركيين.

روابط ذات صلة

“نزاهة” وهيئة المحاسبين ينظمان ملتقى دور مهنة المحاسبة والمراجعة

“نزاهة” وهيئة المحاسبين ينظمان ملتقى دور مهنة المحاسبة والمراجعة
نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

نائب أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل
أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

أمير القصيم يستقبل المطلق بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*