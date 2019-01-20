ترمب قبيل لقائه أسر ضحايا منبج: سنعيد جنودنا من سوريا

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جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس السبت، تأكيده على ضرورة إرجاع الجنود الأميركيين في سوريا إلى بلادهم.

وأتت تصريحات ترمب لدى مغادرة البيت الأبيض للقاء أسر الجنود الذين لقوا حتفهم في تفجير منبج الأربعاء الماضي.

وأشار ترمب إلى وجود، عدد صغير، من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قائلاً: نحن نقتل الدواعش بالنيابة عن روسيا وإيران وسوريا والعراق وغيرها من الدول، نريد إرجاع مواطنينا إلى ديارهم، هذا ما كنت أقوله منذ حملتي الانتخابية إلى يومنا هذا.

كما أعرب عن صعوبة موقف لقائه بأسر الجنود الذين قتلوا في تفجير منبج.

وبين أن التحالف الدولي بقيادة واشنطنقضى على 99 بالمئة، من قوة التنظيم في سوريا.

يذكر أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن التفجير، الذي وقع الأربعاء الماضي، بمدينة منبج السورية، مخلفاً 19 قتيلاً، بينهم 4 جنود أميركيين.