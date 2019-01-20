جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع مدينة الأمير سلطان الإنسانية وعقد تجهيز صيدلية المستشفى الجامعي

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأحد الموافق 14/5/1440هـ، في المدينة الجامعية بالمليداء، اتفاقية التعاون والتدريب المشترك بين جامعة القصيم مُمثلة بكلية التأهيل الطبي، ومؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، والتي وقعها معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، مع الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الإنسانية الأستاذ عبدالله بن حمد بن زرعة، بحضور عميدة كلية التأهيل الطبي الدكتورة أشواق الشريدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب طالبات كلية التأهيل الطبي، والتعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الاستفادة من الكفاءات العلمية والطبية بين الجهتين.

كما شهد سموه توقيع عقد تجهيز الصيدلية الداخلية ونظام الصرف الآلي في مستشفى الجامعي بجامعة القصيم، بمبلغ 14 مليون و870 ألف ريال والتي وقعها معالي مدير الجامعة مع شركة الجيل الطبية والتجارية المحدودة، ووقعها من جانب الشركة الأستاذ محمد بن عبدالله الفهيد.