الأمير سعود بن نايف يدشن ” مبادرة يداً بيد ” لتعزيز دور مشاركة المرأة في سوق العمل

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيسة المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بغرفة الشرقية الأستاذ نجلاء العبدالقادر وعدد من عضوات المجلس.

وأكد سموه أهميّة الدو الذي تؤديه المرأة السعودية في رفد الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة قطاع الأعمال، معرباً سموه عن اعتزازه بالدور الذي يقمن به شابات الأعمال في المنطقة من دعم ومساندة لبعضهن البعض وتبينيهن المبادرات الي تخدم المجتمع بشكل عام ، والمرأة بشكل خاص

وشدد سموه على أهمية العمل على تبني المزيد من المبادرات، وكذلك تخطي العقبات والصعوبات التي تواجه شابات الأعمال وأن يكون لديهن أفق واسع ومزيد من الإصرار لتحقق ذاتهن ورغباتهن.

وخلال اللقاء دشن سموه مبادرة ” يداً بيد ” التي تستهدف تعزيز دور مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال رفع نسبة تواجدها في سوق العمل إلى 30% ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مباركاً سموه هذه المبادرة ومتمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه قدمت الأستاذة نجلاء العبدالقادر شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بشابات الأعمال بالمنطقة وتبنيه للمبادرات المجلس ، مؤكدة بأن جميع عضوات المجلس حريصات على تقديم المبادرات الهادفة التي تتواكب من رؤية القيادة الحكيمة 2030 في دعم المرآة وتوسيع مشاركتها في القطاع الخاص.