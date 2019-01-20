بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التوطين وأمانة القصيم

المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة ، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، تؤكد دائماً على أنها ماضية في تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة ، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف بين الجهات المعنية بالمنطقة لإيجاد مزيداً من مسارات التوطين خدمة لأبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين , بهدف زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل ، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح سمو أمير القصيم خلال رعايته اليوم بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التوطين بالإمارة , وأمانة منطقة القصيم ، ولقاءه أكثر من 60 مهندساً وفنياً سعودياً وسعودية الذين جرى توظيفهم بالمنطقة ، أن هذه ثاني اتفاقية لبرنامج التوطين مع الجهات الحكومية ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الرامية إلى توفير فرص وظيفية لأبناء الوطن ، ومواكبة لخطط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , ضمن أهداف رؤية المملكة لتمكين الشباب وتوظيفهم.

وبين سموه أن توطين الوظائف يعد من أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق الرؤية ، لافتاً الانتباه إلى أن المنطقة مقبلة على توطين الكثير من الوظائف لخدمة شباب وشابات المنطقة ، مشيراً إلى أن ما جرى إنجازه من توطين الوظائف يعد أمرًا إيجابيًا ، وأن برنامج التوطين ماضٍ في عملية التوسع في توطين الوظائف ومضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع التوطين ، مثنياً على جهود أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وزملائه.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل الشباب لاستغلال الفرص المتاحة أمامهم في توطين الوظائف ، في ظل ما تقدمه الدولة ـ أيدها الله ـ من دعم لأجل الدفع بالعملية التنموية وجعلها مواكبة وملبية لطموحات الشباب ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة لكل ما يخدم شباب وفتيات الوطن ، الذين أثبتوا كفاءتهم في العمل في عدة مجالات , وتمكنوا من إثبات ذلك بجديتهم في جميع الوظائف التي حقق فيها البرنامج التوطين.

وحث سمو أمير المنطقة رجال الأعمال على المشاركة في الجهود المبذولة لبرامج التوطين ، مقدماً بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من جميع الجهات , متمنياً التوفيق للجميع.

وتتضمن الاتفاقية التي مثلها من قبل الإمارة رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمانة منطقة القصيم التي مثلها أمين المنطقة المهندس محمد المجلي توطين عقود الإشراف , وعقود التشغيل والصيانة في مشاريع المنطقة ، بهدف إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين عبر تحقيق رفع نسبة التوطين ، من خلال توظيف أكثر من 400 شاباً وشابه في الوظائف الهندسية والفنية ضمن العقود خلال العامين.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل الأمين للشؤون الفنية المهندس محمد المندرج ، ووكيل الأمين للخدمات المهندس محمد المهوس ، ووكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس فهد الحربي ، ووكيل الأمين للتعمير المهندس فهد الرشيدي ، وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح , وعدد من المهندسين .