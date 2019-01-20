إمارة تبوك تقيم ورشة عمل حول أساسيات التنمية في المنطقة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030م

المناطق - تبوك

أقامت إمارة منطقة تبوك اليوم بالتعاون مع وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والتخطيط والبرنامج الوطني لدعم ادارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة(مشروعات) ورشة عمل بعنوان” المساعدة في وضع أساسيات التنمية بالمنطقة في ظل رؤية الوطن 2030 ” بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي والمحافظين وأعضاء مجلس المنطقة وأعضاء المجالس المحلية ومدراء الدوائر الحكومية والهيئات بمنطقة تبوك ، وذلك بمركز المؤتمرات الخاص بامانة المنطقة .

وأنطلقت الورشة بكلمة إفتتاحية شكر من خلالها مدير عام شؤون تطوير المدن والمناطق بوزارة التخطيط زياد بن محمد اليامي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على تنظيم هذا اللقاء الهام ، والذي يأتي بمحوره الوطني الطموح لإقتصاد مزدهر في هذا المجتمع الحيوي.

بعدها قدم مدير عام نظام المعلومات المكانية والحضرية في وكالة شؤون التنمية القطاعية والمناطقية بوزارة الاقتصاد والتخطيط المهندس ماجد صالح عجاج ورقة عمل حملت عنوان ” نظرة عامة على الرؤية 2030 ” أكد من خلالها أن الرؤية تمثل إستراتيجية عميقة للمملكة ، من خلال ركائز القوة التي ترتكز عليها الرؤية، مشيرا إلى أن المملكة تشكل عمق العالم العربي والإسلامي ، إلى جانب أنها قوة استثمارية كبرى ومحور ربط لقارات العالم.

وبين المهندس عجاج أن الرؤية تطرقت لمستويات أخرى وأهداف أكثر تفصيلا ، لتصل إلى 96 هدفاً إستراتيجياً ، لتبدأ بعدها المملكة العربية السعودية برامجها الكبرى وأهدافها الإستراتيجية.

بعد ذلك قدم مدير الانجاز و التدخل والدعم بمكتب تحقيق الرؤية في وزارة الاقتصاد والتخطيط سلطان الغامدي ورقة عمل بعنوان ” ماهية عمل مكاتب تحقيق الرؤية ” تناول من خلالها دور هذه المكاتب وفوائدها في التوفيق بين الخطط المستدامة للرؤية 2030 وحاجة المناطق من التنمية.

بعدها شاهد الجميع عرضاً مفصلاً للميزات التنافسية لمناطق المملكة ، قدمه مدير عام شؤون تطوير المدن والمناطق زياد بن محمد اليامي ركز من خلاله على منطقة تبوك التي يحظى موقعها الجغرافي بالعديد من المقومات الجاذبة سياحيا واقتصاديا وثقافيا.

وقال : إن أهم عنصر إقتصادي وجاذب تتمتع به منطقة تبوك هو موقعها الجغرافي الذي يعتبر وجهة مثالية لإقتصاد وطن وطموح مواطن ، علاوة على كونها تحوي منافذ إقتصادية هامة بريا وبحريا وجويا.

وأضاف : إن لمنطقة تبوك أهمية كبرى في تحقيق الرؤية وتعمل كافة الوزارات والجهات على تنميتها والعمل على جعلها من الركائز المهمة إلى جانب مناطق المملكة لتحقيق تكامل للأهداف التي يسعى لها الوطن ويبذل من أجلها الشيء الكثير لما لها من أهمية كبرى.

بعدها قدم مدير ادارة المعرفة الاساسية للمشاريع بالبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة( مشروعات ) المهندس علي الغامدي شرح عن دور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة ، ومنهجية العمل في البرنامج، وما يمكن أن يقدم دعماً لمنطقة تبوك والذي يهدف إلى رفع جودة مستويات مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الجهات العامة .

وفي نهاية ورشة العمل تم رفع التوصيات التي تمت مناقشتها في الورشة مع فرق العمل المشاركة.