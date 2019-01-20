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اختتام فعاليات خيمة الرالي بدار ملاحظة حائل الاجتماعية

اختتام فعاليات خيمة الرالي بدار ملاحظة حائل الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=682316
المناطق - حائل

بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد، اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية فعاليات خيمة الرالي والتي استمرت اسبوعين بدعم وشراكة مع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية بمتابعة مدير الدار بشير العنزي وباشراف من مشرفي البرامج والانشطة احمد الشمري ومشعل المري واسهمت الفعاليات  في بناء الشخصية المتوازنة للاحداث وإعدادهم ليكونوا لبنات صالحة في مجتمعهم علاوة علی تكريس روح الانشطة التي تجعلهم عناصر فعالة في المجتمع .
وتغيير الجو السائد في الدار وإقامة بعض البرامج والانشطة المناسبة للفعالية من جلسات شواء وطبخ ومسابقات حركية وجلسات سمر ومسابقات رياضية.
فيما أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، أهمية تواصل الأنشطة وأثرها في روح النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وتمكين الأحداث من مواصلة الانشطة ، مبينا أن الدار تعمل على رفع تقارير متابعة مشتركة يتم من خلالها الاطمئنان على استقرار سلوك الحدث وتكيفه مع البيئة ومحيط الدار ومساعدة الأسر فيما تحتاجه للقيام بدورها حيال التنشئة الاجتماعية

وأبان العياد أن الأنشطة المختلفة تعطي تعزيزات فعالةً ليكونوا مواطنين صالحين لوطنهم
مقدما الشكر والثناء لجهود مدير الدار وكافة الزملاء بهدف تعزيز خطة الانشطة والمبادرات المجتمعية والشكر موصول الی دعم وشراكة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ودورها المهم في التعاون مع القطاع الاجتماعي بالمنطقة .

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