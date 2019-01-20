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في اجتماعهم الثالث اللجنة التنفيذية تضع الخطة الزمنية للشراكة بين التعليم وسجون الطائف

في اجتماعهم الثالث اللجنة التنفيذية تضع الخطة الزمنية للشراكة بين التعليم وسجون الطائف
http://almnatiq.net/?p=682319
الطائف - عادل الزهراني
إجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة بين ‎#تعليم_الطائف وإدارة ‎السجون بحضور منسق ‎الشراكة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف  الأستاذ/عبدالله الحليفي والمنسق من إدارة سجون الطائف  النقيب/ بدر الثبيتي وعدد من ممثلي الإدارات المشاركة منها التدريب التربوي وتعليم الكبار ومركز الطائف العلمي وإدارة النشاط والتوجيه والإرشاد  وذلك بهدف إعداد الخطة الزمنية للبرامج والفعاليات للفصل الدراسي الثاني التي ستنفذ داخل سجون الطائف وفقا لهذه الشراكة التي يسعى القائمين عليها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من نزلاء سجون الطائف
الجدير بالذكر أن هذا الإجتماع الثالث الذي يحظى باهتمام من مدير عام التعليم بالطائف ومدير سجون الطائف وجميع العاملين بهذه البادرة المجتمعية التي ستحقق أهدافها باذن الله تعالى.

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