ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز تأهيل حائل يعرضون إبداعاتهم بـ « بالعلاج اليومي بالرسم »

المناطق - حائل

يتابع مركز التأهيل الشامل بحائل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وباستمرار، مبادراته البالغة الاثر ومنها البرامج اليومية ممثلة في العلاج بالعمل بشكل يومي بمتابعة واهتمام مدير المركز نايف الضحوي والمشرفين المناوبين .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل فريح العياد أن هذه البرامج اليومية تأتي في إطار تثقيف وعلاج هذه الفئة الغالية وتمكين ذوي الإعاقة من عرض إنتاجهم الإبداعي التعبيري عن أعمالهم وأفكارهم ومواهبهم وتبنيها في ظل بيئة ناجحة ومحفزة، وإبراز مواهبهم وتنميتها، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، والمساهمة في التنشئة الشاملة والتكوين المتكامل لشخصية الفرد ذي الإعاقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة والسعي لتطويرها، وبث روح الوعي لدى شرائح المجتمع عن الإعاقة وقدرات ذويها.

وبين أن هذه البرامج تعتبر فرصة لابراز بعض المواهب التي يعمل بها المعاق من مختلف الرسومات والاشكال الهندسية الترفيهية التي تساعد في فهم وتعريف المجتمع بذوي الهمم العالية.

وأكد العياد أن الإبداع والتميز هدف مهم يسعی من خلاله منسوبو المركز كافة للوصول إليه، لافتاً إلى أهمية مثل هذه البرامج النوعية في بناء شخصية النزلاء المعاقين وتنمية قدراتهم ومواهبهم، واستثمار الأوقات بما ينمي لديهم الإبداع والتميز والتألق.

مقدما شكره لجهود ادارة المركز وكافة الزملاء والزميلات لما يعزز من سير عمل البرامج والانشطة المفيدة المحققة للنجاح والتثقيف.