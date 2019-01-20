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“الجوازات” تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر منصة “أبشر”

“الجوازات” تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر منصة “أبشر”
http://almnatiq.net/?p=682326
المناطق - واس

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين ومعرفة مدة التصريح للمستفيدين من خلال منصة ” أبشر ” الإلكترونية, امتدادًا لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات وإيجاد الحلول الإلكترونية لمتطلبات المستفيدين من خلال استخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
وبيّنت الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها العسكريين, من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة “أبشر” واختيار أيقونة خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية عبر خدمة الاستفسار عن حالة تصاريح السفر للعسكريين, حيث يمكن الاطلاع على بيانات التصريح ومدته.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها تسعى لتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر ، أبشر أعمال ، مقيم” ليتسنى للمستفيد توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.
وتدعو المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة للتسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” من خلال الدخول للموقع الرسمي www.moi.gov.sa والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

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