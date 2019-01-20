المنتخب الوطني يلتقي اليابان غدا في نهائي مبكر

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يلتقي منتخبنا الوطني نظيره الياباني يوم غدا في نهائي يعد مبكرا ضمن دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتأهل الأخضر إلى دور الـ 16 بعدما حل ثانيًا في المجموعة الخامسة بفوز على كوريا الشمالية بنتيجة 4-0، وعلى لبنان بنتيجة 2-0، وخسارة أمام قطر بنتيجة 0 – 2.

وتصدرت اليابان المجموعة السادسة بثلاث انتصارات أمام تركمنستان بنتيجة 3 – 2، وعمان بنتيجة 1 – 0، وأوزبكستان بنتيجة 2 – 1.

وكان المنتخب الوطني دشن أمس السبت تدريباته بإمارة الشارقة استعدادًا للمواجهة المرتقبة حيث شهدت التدريبات مشاركة الثنائي عمر هوساوي وياسر الشهراني بعد اكتمال جاهزيتهما، وسط حضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز.

ويجمع المنتخبان ما بينهما سبعة ألقاب في البطولة القارية “أربعة قياسية لليابان، وثلاثة للسعودية آخرها عام 1996م” من أصل 16، ويعدان من أبرز منتخبات القارة حاليا، ما يزيد من ترقب المواجهة المقبلة بينهما.

وحقق الأخضر بإشراف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بداية واعدة في البطولة الحالية والاعتماد على الثلاثي سالم الدوسري وفهد المولد وهتان باهبري ، قبل تعثر في ختام الدور (صفر – 2) في الجولة الثالثة ليكون الأخضر ثانيا في المجموعة الخامسة ، وأتت الخسارة بعد فوزين على كوريا الشمالية 4 – صفر, ولبنان 2 – صفر.

وحصدت اليابان العلامة الكاملة في المجموعة السادسة، وتصدرتها بعد انتصارات غير مقنعة ومحظوظة إلى حد ما على تركمانستان 3 – 2 وعمان 1 – صفر وأوزبكستان 2 – 1.

وسيكون لقاء الغد السادس بين المنتخبين في البطولة الآسيوية، إذ خسر منتخبنا الوطني ثلاث مرات “صفر – 1 في نهائي 1992م، 1 – 4 في الدورة الأولى لنسخة 2000م وصفر – 1 في مباراتها النهائية، وصفر – 5 في الدور الأول لنسخة 2011م” ، بينما فازت مرة في نصف نهائي 2007م بنتيجة 3 – 2.

وينتظر بيتزي، الذي خسر سلمان الفرج وعبدالله الخيبري قبل يوم على انطلاق البطولة بسبب الإصابة، عودة ياسر الشهراني الذي أصيب في المباراة أمام كوريا الشمالية فغاب في اللقاءين التاليين وعوضه حمدان الشمراني.

ويعتمد منتخب اليابان على يوغو ناغاتومو، هيروكي ساكاي، يويا اوساكو، ويوشينوري موتو.

يذكر أن الفائز من مباراة الأخضر واليابان سيواجه فيتنام وذلك في ربع النهائي الخميس المقبل.