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بلدية الخبر : تلزم اصحاب المنشآت التجارية بتامين مواقف خاصه لأصحاب الهمم

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بلدية الخبر : تلزم اصحاب المنشآت التجارية بتامين مواقف خاصه لأصحاب الهمم

بلدية الخبر : تلزم اصحاب المنشآت التجارية بتامين مواقف خاصه لأصحاب الهمم
http://almnatiq.net/?p=682333
المناطق - الخبر

بدأت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة رخص البناء حملة على المراكز التجارية بالمدينة للتأكيد على ملاك تلك المنشآت بضرورة تأمين مواقف خاصة لأصحاب الهمم ولوحات ارشادية وممرات أمنه تسهل من خلالها الدخول والخروج لتلك المرافق ، والالتزام بتطبيق الانظمة واللوائح الخاصة بذلك

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن ادارة رخص البناء بدأت بالتشديد على ضرورة تمييز المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الشعار الخاص بهم، وألا تقل نسبة تلك المواقف عن 5 بالمائة من السعة الإجمالية، بحيث يجري تخصيص موقفين لهم كحد أدنى، وأشار إلى أن الأنظمة واضحة وإلزامية فيما يتصل بتوفير مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي أحد الاشتراطات الرئيسة لاستخراج ترخيص مزاولة النشاط حيث تم توجيه عدد من الإنذارات للمنشآت القائمة بضرورة تعديل وضعها , مؤكدا أن العمل الميداني لمراقبي البلدية مستمر للتأكد من تأمين كافة الاشتراطات اللازمة من قبل تلك المنشآت  .

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