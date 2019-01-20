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يمثلون 13 دولة حول العالم ..

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين
http://almnatiq.net/?p=682336
المناطق - جدة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين يمثلون 13 دولة حول العالم، والذين قدموا لزيارة عددٍ من مناطق المملكة للاطلاع على حضارتها وما وصلت إليه من تقدم وتنمية في شتى المجالات.
وفي  بداية حديثه للوفد، قال الأمير خالد الفيصل: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام كلمة نقولها لكل من نراه لأنها كلمة نتمناها للمسلم وغير المسلم ونقولها للبشرية أجمع”، ثم رحب سموه بالحضور في هذه الأرض الطاهرة و التي نزلت فيها آخر الكتب السماوية على أخر الأنبياء والرسل، مضيفًا سموه: ” أرحب بكم من قلب العالم الإسلامي، متمنيا لكم التوفيق في رحلتكم”.
واستعرض أمير مكة المكرمة في حديثه ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين للأراضي المقدسة من شتى أنحاء العالم، مؤكدًا أن ذلك واجب على هذه البلاد من منطلق واجبها الديني.
ولفت الأمير خالد الفيصل  إلى أن الدين لإسلامي دين وسطية واعتدال وأنه ينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله وألوانه، منوهًا في ذات الوقت إلى أن المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها تعزيز هذه الرسالة ونشرها في العالم أجمع.
من جهتهم، عبر أعضاء المنظمة عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال، مبدين إعجابهم بما رأوه في المناطق التي زاروها من تقدم ورقي وحسن تعاون يعكس الصورة الحقيقية للمملكة وأهلها.

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